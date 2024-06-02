«التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة تظلمات مسابقة معلم مساعد فصل

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل من 12 محافظة، على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم، أنّ المحافظات هي «الشرقية، الجيزة، القاهرة، كفر الشيخ، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، المنيا، أسيوط وسوهاج».

يذكر أن الجهاز أعلن نتيجة التظلمات بمسابقة معلم مساعد فصل لهذا العام لشغل 11 ألفا و114 وظيفة.