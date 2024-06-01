رابط نتيجة مسابقة عمال المساجد.. «التنظيم والإدارة» يوضح خطوات الاستعلام

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابطًا رسميًا للحصول على نتيجة مسابقة عمال المساجد 2023، موضحًا أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة الآن بعد ظهورها، ومن المقرر فتح باب التظلم اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين.

طرق الحصول على نتيجة مسابقة عمال المساجد 2023

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، طرق الحصول على نتيجة مسابقة عمال المساجد 2023، وفق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهي كالآتي:

- الدخول على بوابة الوظائف الحكومية: (اضغط هنا).

- الضغط على خانة استعلام

- إدخال الرقم القومي

- كتابة رقم التقديم

- الضغط على زر بحث

- تظهر النتيجة مباشرة في الخطوة الأخيرة.

توفير النتيجة على فيسبوك

وأشار الجهاز، إلى توفير النتيجة على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع «فيسبوك»، لافتًا إلى أن الاختبارات تمت بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري تحقيقًا لمبدأ الشفافية.

وشدد الجهاز على جميع المواطنين بضرورة عدم الالتفات لأي منشورات غير التي يتم إعلانها في بيانات رسمية، أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على «فيسبوك»، مؤكدًا أن إعلانات الوظائف أو طرق التقديم أو النتائج أو التظلمات دائمًا ما يُعلن عنها عبر الصفحة الرسمية، فضلاً عن الإجابة على جميع التساؤلات الخاصة بذلك.