محمود الجارحي يكتب: سفاح التجمع.. على أعتاب حبل المشنقة

يمثل غدا الأربعاء سفاح التجمع.. داخل قفص الاتهام، على خلفية قتل 3 سيدات بطريقة بشعة، والتمثيل بأجسادهن قبل التخلص منهن في طرق صحراوية، بمحافظات القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد، وكشف المتهم كريم محمد مسلم المعروف بـ«سفاح التجمع»، عن تفاصيل جرائمه ودوافعها أثناء مثوله أمام اللواء مازن صبرى مساعد وزير لقطاع أمن بورسعيد، وكررها أمام محقق النيابة.

كريم محمد الذي يبلغ من العمر 37 عاما، نسبت إليه النيابة العامة، تهمة إزهاق أرواح 3 سيدات، وكانت ضحيته الأولى فتاة تدعى نورا في العشرين من عمرها، قتلها في منتصف شهر نوفمبر الماضي، ووضع جثتها في «شنطة»، وألقى بها في منطق التجمع الأول بمحافظة القاهرة، والضحية الثانية سيدة تدعى رحمة، أنهى حياتها في منتصف شهر أبريل الماضي، وتخلص من الجثة بمنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، والضحية الثالثة تدعى أميرة، تخلص منها في منتصف مايو الماضي، وألقى جثتها قرب محور 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد، وجميع الجرائم بنفس الطريقة، قام بإعطائهن مخدر الآيس، وقتلهن خنقا داخل غرفة في شقته بالتجمع الخامس، ومثل بأجسادهن وارتكب أفعالا بشعة بعد إزهاق أرواحهن.

يمثل سفاح التجمع غدا.. أمام جنايات القطامية، بمحكمة التجمع الخامس.. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي.

فى تمام الساعة العاشرة من صباح غد الأربعاء.. يظهر سفاح التجمع داخل قفص الاتهام.. يظهر للمرة الأولى بعد ضبطه والكشف عن جرائمه.. يظهر السفاح داخل القاعة.. والجميع في انتظار ماذا يقول المتهم، في انتظار الكشف عن دوافع الجرائم أمام هيئة المحكمة.

وفي القاعة.. تجد أهالي الضحايا وسط الحضور.. تجد أرواح الضحايا حاضرة تخاطب المحكمة وتكشف عن تفاصيل الألم التي لحق بأجسادهن.. أرواحهن حاضرة في ساحة الحق والعدل.. تقول لك يا سيدي.. هل تسمح لنا بـ«الكلام».. نعم نحن ضحايا سفاح التجمع.. الآن يا سيدي.. تسمع صراخاتنا داخل القاعة.. نريد أن نطمئن الأهل والأبناء.. نريد القصاص من المتهم لما فعله من جرم وأساء لنا.

سيدي.. أنت الآن تجلس على هذه المنصة.. أنظر داخل القاعة.. تجد الحزن يخيم عليها.. من هول الوقائع والجرائم التي ارتكبها المتهم في حقنا.

سيدي.. المتهم لم يرحم ضعفنا.. سيدي قد ترى أن طريقة قتل المتهم لنا خنقا.. هي أقل قسوة من طرق قتل أخرى.. ولكن دعنا نؤكد لك يا سيدي.. أن ما فعله المتهم بأجسادنا ونحن بين يدي الله.. كان أكثر وحشية.. كشف عن غلظة قلبه.. ما فعله المتهم تجاوز حدود الطبيعة البشرية.

سيدي.. عزاؤنا الوحيد أن يصدر حكمك العادل ليقتص من المتهم.. سيدي أنظار المجتمع كله تتطلع إلى منصتكم وتنتظر حكمها العادل غدا.