الأربعاء.. أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع بتهمة قتل 3 سيدات

حددت محكمة استئناف القاهرة، أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 سيدات، الأربعاء من الأسبوع الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والإتجار بالبشر، وهى القضية التى تحمل رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بور سعيد.