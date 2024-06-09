إحالة شريكة سفاح التجمع للمحاكمة العاجلة أمام «الجنايات» بتهمة الإتجار في البشر

أحالت النيابة العامة شريكة سفاح التجمع، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات عين شمس، بتهمة الإتجار في البشر، وتسهيل أعمال منافية للآداب.

وكانت النيابة، أحالت سفاح التجمع المتهم بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة، وتقديمها للتعاطي والإتجار بالبشر، في القضية التي تحمل رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية، والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024، إداري الجنوب ثان بور سعيد.