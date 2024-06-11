نائب بـ«الشيوخ»: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة خطوة جادة لمنع الإبادة

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أهمية قرار مجلس الأمن الداعي لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إنّ القرار يفتح باب الأمل لإنهاء المأساة في القطاع والممتدة منذ 8 أشهر، ويشيد بدور مصر واستعداداتها لاستضافة كل مراحل المفاوضات لإنهاء كل الاتفاقات المنتظرة بين الطرفين.

الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة

وأضاف محسن، في تصريح صحفي اليوم، أنّ قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والذي يأتي دعمًا لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص بوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإتمام صفقة لتبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يلبي احتياجات سكان القطاع.

وتابع: «هناك توافق دولي على وقف أعمال الحرب والإبادة الجماعية وعلى كل دول مجلس الأمن أن توجه رسائل مباشرة للاحتلال بوقف الحرب.. جاء في توقيت مهم لوقف المهزلة الانسانية في غزة بعد سوقط عشرات الالاف من الشهداء والمصابين.

وقف إطلاق النار

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنّ الدولة المصرية وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي تبذل جهودا كبيرة من أجل إنجاح المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية والعمل على تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، كما أن ثوابته في رفض التهجير والاقصاء والابادة الجماعية وتفعيل حل الدولتين هو السبيل للحل.

واختتم النائب أحمد محسن، أنّ على المجتمع الدولي مساندة قراره وإرسال إنذار لحكومة الاحتلال بضرورة الانصياع لوقف اطلاق النار وتنفيذ كل بنود المقترح الرئاسي الأمريكي.