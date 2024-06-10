رئيس البرلمان العربي يهنئ الصومال لانتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن

هنأ عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، جمهورية الصومال الفيدرالية، بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس الجمهورية، بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لدورة 2025-2026.

قيمة مضافة للدبلوماسية العربية

وأكد «العسومي» أن هذه الخطوة تمثل قيمة مضافة للدبلوماسية العربية في منظمة الأمم المتحدة، بما سوف ينعكس إيجابا على تناول القضايا العربية في هذه المنظمة الأممية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تمنياته للصومال بالنجاح في مساعيها وجهودها، نحو توظيف هذا المقعد في خدمة القضايا العربية والدفاع عنها.

الصومال في مجلس الأمن

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 5 أعضاء جدد لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن الدولي، في الفترة بين 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2026.

يذكر أن الدول الأعضاء الجدد التي جرى انتخابها، هي الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال.

وتُخصص المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن لمناطق العالم الإقليمية؛ إذ جرى انتخاب مرشحيْن لكل من المجموعة الأفريقية، ومجموعة دول آسيا وبلدان المحيط الهادئ، وهما الصومال وباكستان.