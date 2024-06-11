عضو بـ«النواب»: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة نجاح لجهود الرئيس السيسي

قال النائب وجيه أباظة، عضو مجلس النواب، إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، نجاح للدور المصري وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحركاته في كافة المحافل الدولية والمنظمات العالمية لتلبية دعوة مصر إلى وقف إطلاق النار.

خطوة مهمة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

وأكد «أباظة»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة هو من أهم القرارات الأخيرة للمنظمة الدولية، ويمثل خطوة مهمة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين، مشددا على أهمية التحرك الدولي واستيقظ ضمير العالم لوقف الوحشية والمجازر الإسرائيلية، وآخرها في مخيم النصيرات الذي راح ضحيته نحو 300 شهيد.

بارقة أمل لإنهاء معاناة المدنيين الأبرياء

وأوضح النائب، أن القرار جاء في وقته حيث يمثل بارقة أمل لإنهاء معاناة المدنيين الأبرياء من الوحشية الإسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني من العدوان الغاشم، الذي ارتكب مجازر بشعة لابد أن يحاسب عليها جنرالات وقادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب.

وطالب المجتمع الدولي وإسرائيل بالتطبيق السريع والفوري للقرار، إذ أن قرار مجلس الأمن طالب بوقف اطلاق النار وهو ما يساهم في العودة للحوار والمفاوضات مرة أخرى للوصول لحل نهائي للقضية، وهو حل الدولتين وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة؛ وفقا للقرارات الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.