الأسطول الأمريكي يتحرك في مواجهة سفن روسية.. ما القصة؟

أفادت قناة «سي بي إس» الأمريكية بأن الولايات المتحدة نشرت أسطولها البحري لمراقبة ثلاث سفن روسية وغواصة نووية من المقرر وصولها إلى كوبا في وقت قريب، وتأتي هذه الخطوة قبل بدء تدريبات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي.

التحرك ليس تهديدا مباشرا للولايات المتحدة

وتابعت المصادر، أن هذا التحرك لا يعتبر تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة، وإنما تم إرسال السفن لمراقبة النشاط الروسي، وستقوم مدمرتان أمريكيتان وسفينتان مزودتان بأجهزة سونار بمراقبة الغواصة النووية الروسية، في حين يتم تموضع مدمرة أخرى وزورق لخفر السواحل الأمريكي خلف السفن الروسية الثلاث، وفقا لـ«روسيا اليوم».

ونقلت القناة الأمريكية اليوم عن مستشار البيت الأبيض جون كيربي، قوله إنه يتضح أن روسيا تعبّر عن عدم رضاها بسبب ما تقوم به الولايات المتحدة من دعم لأوكرانيا.

وأكد أن الولايات المتحدة ستراقب الوضع، ولكنها لا تتوقع وجود تهديد مباشر أو تهديدٍ واضح للأمن القومي الأمريكي في المنطقة أو بأي مكان آخر، سواء في منطقة البحر الكاريبي أو غيرها.

توقعات بوصول السفن الحربية الروسية إلى كوبا غدا

ومن المتوقع وصول السفن الحربية الروسية إلى العاصمة الكوبية هافانا غدا الأربعاء، وسيبقون هناك حتى يوم الاثنين المقبل.

وأعلن قائد البحرية الروسية ألكسندر مويسييف، أن واحدة من السفن الروسية ستصل إلى كوبا في 12 يونيو، في إطار التعاون الدولي بين روسيا وكوبا.

وأوضح أن الزيارة تأتي ضمن مهام الرحلة الطويلة، وأن السفينة الرئيسية في الوحدة هي فرقاطة تحمل أسلحة حديثة بالإضافة إلى غواصة نووية.

وأعلنت وزارة الخارجية الكوبية الأسبوع الماضي، أن الفرقاطة أدميرال غورشكوف، والغواصة النووية «قازان»، بالإضافة إلى سفينتي دعم، ستصل إلى ميناء هافانا في 12 و17 يونيو الجاري.