المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي لقناة القاهرة الإخبارية: نعمل على مواجهة أي تهديد للسفن

قال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي، إن الهجوم الذي تم على السفينة التجارية قبالة سواحل عُمان أمر مقلق للغاية، كان هناك هجوم مشابه له باستخدام الطائرات المسيرة، التي هجمت على سفن مدنية، وتسببت في الكثير من الأضرار في العام الماضي في دبي، وتسببت في العديد من الخسائر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بقناة «القاهرة الإخبارية»: «أي نشاط يتسبب في التأثير على الاستقرار بهذه الطريقة خاصة مع وجود الأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط له تأثيرات كبيرة، فالملاحة الإقليمية مهمة للغاية، وتعرضها للخطر أمر مدمر بشكل كبير».

وتابع: «الأسطوال الخامس الأمريكي يعمل بالمشاركة مع العديد من الشركاء حول العالم ضمن اتفاقات أمنية كبيرة؛ كان لمواجة التهديدات التي تواجهها السفن التجارية في المياه الدولية في الشرق الأوسط، ومنذ أن أنشأنا هذه الشراكات منذ ثلاثة أعوام، تطورت بشكل كبير لضمان الملاحة الآمنة وضمان أن شركاءنا يعملون بشكل آمن، وسنستمر في تقوية هذه الشراكات لضمان التعاون المثمر والمستر بيننا وبينهم حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى.