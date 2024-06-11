«الشعب الجمهوري»: كلمة الرئيس في مؤتمر «الاستجابة الإنسانية» حملت رسائل للمجتمع الدولي

قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي انعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة مشتركة مصرية أردنية وأممية، تؤكد دور مصر المحوري تجاه القضية الفلسطينية، ورفض الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية وحصارها للأشقاء في غزة وممارسة سياسة التجويع والقتل العمد بالأسلحة المحرمة دوليا لتنفيذ الإبادة الجماعية بحقهم والاستيلاء على أراضيهم وحقهم في إقامة دولتهم.

الأوضاع الإنسانية في غزة صعبة

وأوضح «رزق» في بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي عبرت عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون تحت الحصار، ورفض الاحتلال الإسرائيلي مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة، ما يضع الأوضاع هناك في أزمة إنسانية غير مسبوقة تحتاج لوقفة من المجتمع الدولي لوقف هذه الكوارث ومحاسبة المخالف للمواثيق الدولية والقوانين والمعايير الإنسانية.

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن كملة الرئيس السيسي حملت رسائل عديدة للمجتمع الدولي للالتزام نحو مسؤوليته بضرورة التحرك لإلزام إسرائيل بإنهاء الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع وإلزامها بإزالة العراقيل عن دخول المساعدات لكافة المعابر، والتأكيد على دعم مسارات السلام بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني كاملة.

تهيئة الأوضاع لعودة النازحين

ورحب «رزق» بدعوة الرئيس السيسي باتخاذ إجراءات فورية وملموسة لتوفير الظروف اللازمة للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع إلى مناطق سكنهم التي أجبروا على النزوح منها بسبب الحرب الإسرائيلية، مؤكدا أن التاريخ سيسجل الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية بأحرف من نور، خاصة أنها تقف بمفردها وسط تعمد المجتمع الدولي الصمت وغض البصر عما يحدث في قطاع غزة من جرائم حرب تستوجب المحاسبة.