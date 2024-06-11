ممثل المغرب بالمؤتمر الدولي: على استعداد تام لمواصلة دعم فلسطين

قال عزيز حلوش، ممثل دولة المغرب، إنّ ما يحدث في قطاع غزة ليس مجرد رقم لعدد ضحايا المدنيين أو دمار واسع النطاق أو تقارير عن فظاعة ما يحدث في الأرض لكن ما يحدث في غزة مأساة إنسانية حقيقية منقطعة النظير، فهناك مليون و300 ألف مدني يعيشون في ظروف لا يحتملها بشر.

إرسال مساعداتٍ إنسانيةٍ عاجلة للأشقاء

وأضاف حلوش، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلته أنّه مع استمرار الحصار المُطبّق على غزة وتقييد وصول المواد الغذائية، يُصبح العيش في هذا المكان الأكثر جحيمًا، لا يُطاق في ظلّ غياب الأمن وفرص الحصول على الماء والدواء.

وتابع: «من منطلق المسؤولية أرسل الملك محمد السادس كرئيس لجنة القدس مساعداتٍ إنسانيةٍ عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في غزة وفي القدس، وتقديم منح دراسية إضافية للطلبة اللذين يتابعون دراستهم في المعاهد والجامعات» مشددًا على أنّ المملكة المغربية على استعداد تام لمواصلة تقديم الدعم للفلسطينيين.