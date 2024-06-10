عزت إبراهيم: أمريكا تريد تحميل حماس مسؤولية تعطل وقف إطلاق النار بغزة

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن الولايات المتحدة قدمت لمجلس الأمن مشروع قرار بشأن الوضع فى غزة، لكن الاحتمال الأكبر الرفض الروسي والصيني له لأنه لا يلبي الحد الأدنى من المطالب الخاصة بإجراء تعديلات على مشروع القرار خاصة فيما يتعلق بعملية وقف إطلاق النار.

عدم التوصل لوقف إطلاق النار

وأضاف «إبراهيم»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن المجموعة العربية متفقة في نيويورك على مسألة أنه تكون اللغة متساوية بين الأطراف وألا يكون هناك تمييز لأنه يحمل حركة حماس بشكل واضح المسؤولية عن تعطل وعدم التوصل لوقف إطلاق النار.

ولفت إلى أنها استراتيجية أمريكية لـ «الجري» في المكان، ويريد بلينكن أن يحصل على أي مكسب قبل الانتخابات الأمريكية سواء قبلت حركة حماس فهذا شيء جيد بالنسبة للإدارة الأمريكية، وإذا لم تقبل يُقدم عذرا بأن حركة حماس وليست إسرائيل هي المتعنتة.