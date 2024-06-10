مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن: إسرائيل وافقت على الصفقة المطروحة وننتظر رد حماس

أكد مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، أنها تأمل في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة يُمكن الفلسطينيين من العيش في سلام وأمن، وطالبت حماس بالموافقة على الصفقة المطروحة حاليا.

حماس لم تعد قادرة على تنفيذ هجوم مثل السابع من أكتوبر

وشددت خلال كلمتها في مجلس الأمن التي جرى عرضها عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» على أن القرار المطروح أمام المجلس يرفض أي تغيير جغرافي في قطاع غزة، موضحة أن حماس لم تعد قادرة على تنفيذ هجوم مثل السابع من أكتوبر الماضي، متابعة: «نعمل مع مصر وقطر لضمان استمرار المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط كافة المتعلقة بالمقترح الحالي».

وأوضحت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، أن مقترح الصفقة المطروح حاليا يضمن إعادة المحتجزين إلى ديارهم وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وإسرائيل وافقت على الصفقة المطروحة وأمريكا تنتظر رد حماس، منوهة بأن مقترح الصفقة المطروح حاليا يضمن إعادة المحتجزين إلى ديارهم وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

وأضافت أنه جرى العمل مع مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الذي يعد السبيل الوحيد لإنهاء الحرب بشكل مستدام، مؤكدة أن الأطفال في غزة توقفوا عن التوجه إلى المدارس وكبار السن لا يحصلون على المواد الغذائية والأدوية اللازمة، مضيفة: «الفلسطينيون يدفعون الثمن والأوضاع الإنسانية في غزة آخذة بالتدهور.. لا مكان آمن في قطاع غزة وعلى إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين».