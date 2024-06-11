إكسترا نيوز: حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة بعد إجازة عيد الأضحى

أكد مصدر حكومي، حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أفادت به قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل منذ قليل.

وجاء في بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

وأوضح البيان أن الحكومة الجديدة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.