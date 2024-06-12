يتميز مواليد برج الأسد بشخصيات جذابة، ومرحة ولديهم اهتمامات موسعة ولا يُحبون السطحية، وهم محبوبين من الآخرين ولهم طلة مُبهجة تُعطى روحًا للمكان الذي يتواجدون فيه، ويتمتعون بهدوء الأعصاب ولا يهتمون بمشاعر الآخرين.

ومن مشاهير برج الأسد، فريد شوقي وأحمد عز ورامي عياش، تقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تخبرك الأفلاك يا برج الأسد أنك تؤدّى دورًا إيجابيًا كبيرًا هذه الأيام، لذلك لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير فى الموقف بتمعن وسوف تصل إلى نتائج.

حظك اليوم برج الأسد علي الصعيد العاطفي

وعاطفيا تخبرك الأفلاك بأنه قد يأتي الحبّ خلال رحلة أو ربّما خلال زيارة جامعية أو ثقافيّة، فلا تقلق من الفراغ في حياتك، فقط الحب آتى عليك بالصبر.