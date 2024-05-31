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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 31-5-2024 مهنيا وعاطفيا

كتب:

صفية النجار
12:00 ص | الجمعة 31 مايو 2024
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بحرصه على التواجد في دائرة الضوء، وشراء أشياء باهظة الثمن مثل قطع الديكور والملابس ليتفاخر بها، كما يتميز بشخصية قيادية، والثقة بالنفس التي تصل لحد الغرور وتفاخره بممتلكاته، ويعشق الطعام.

ومن مشاهير برج الأسد، فريد شوقي وأحمد عز ورامي عياش، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الأسد الجمعة 31-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تخبرك الأفلاك يا برج الأسد، أن المسؤوليات الجديدة ستجعل اليوم مزدحمًا للغاية، لكنك سوف تحقق نجاحا كبيرا، لذا كن صادقًا في اجتماعات الفريق وقدم الأفكار دون خوف.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

على الصعيد العاطفي، تنصحك الأفلاك يا برج الأسد، أن تتأكد من بقائك سعيدًا في حياتك العاطفية، وحافظ على العلاقة خالية من المشاكل المتعلقة بالأنا، ومن الأفضل الابتعاد عن الجدال في العلاقات، فهذا قد يصبح خطيرًا بحلول النصف الثاني من اليوم وقد يؤدي إلى الانفصال.

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بقلم صفية النجار