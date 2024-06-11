جمعية «رجال الأعمال»: 3 عوامل أساسية لتحقيق التنمية المستهدفة

قال المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال، إنَّ هناك 3 محددات أساسية لتحقيق التنمية المستهدفة في أي دولة، وهي الاستثمار، والإنتاج، والتجارة، سواء تصدير واستيراد، مٌشيراً إلى أن مجتمع الأعمال يطالب دائما بضرورة ثبات التشريعات، مثل قوانين الضرائب على سبيل المثال، مع مراعاة أن يكون هناك حد أقصى للضرائب.

وتابع «النجاري»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع على شاشة «dmc»: «قرار رئيس الوزراء اليوم بتحديد إجازة عيد الأضحى بـ 9 أيام لقى بعض الاعتراض من مجتمع الأعمال لأنه سيؤثر على الإنتاجية لطول فترة الإجازة، خاصة أنه سبقها إجازة عيد الفطر المبارك، وإجازات رسمية أخرى فلابد من تحديد حد أدنى لأيام العمل على مدار العام وأن يكون ثابت».

تشجيع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستهدفة

أما عن تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستهدفة، أوضح «النجاري»، أن الحياد بين القوى المتنافسة مهم جدا للاستثمار، وهناك قوانين بحاجة إلى آليات واضحة لتنفيذها.

وعن حوافز التصدير، قال إنها «رد أعباء» وليست حوافز لأن المُصدر المصري يتحمل كما كبيرا من الأعباء لا يتحمله نظيره في أي دولة، وبالتالي تأجيل «رد هذه الأعباء» غير مقبول لأنه يؤثر على تسعير السلع ويخرجنا أو يبعدنا عن التنافسية.