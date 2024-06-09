«اقتصادية الشيوخ»: الرقابة المسبقة سيؤثر إيجابيا على الاستثمار في مصر

قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن تطبيق الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي سوف يغيِّر ديناميكية السوق وسيكون له تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في مصر على المدى المتوسط والبعيد.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة «الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي» ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان «أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية».

مناخ الاستثمار على المدى القصير

وأكد أن تطبيق هذا القانون يحتاج إلى استعدادات جادة للتعامل الفعال مع كل الأطراف المعنية لتفادي حدوث أي تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار على المدى القصير.

إصدار نشرات دورية

وأشار سري الدين إلى أنه لا يجب التعامل مع السوق بالتطبيق الفوري، بل يجب أن يتم خلال المرحلة الأولى لتطبيق الرقابة المسبقة على التركز الاقتصادي التعامل المباشر مع المستثمرين بتوجيهات متواصلة وإصدار نشرات دورية لإخطار السوق بأي مستجدات.

عدم التيقن في المعاملات الضريبية

وأضاف سري الدين أن الشركات العالمية تأخذ إجراءات الرقابة المسبقة بشكل إيجابي، منوهًا بأن هذا الأمر من المتوقع أن يُحدث ارتباكا على المدى القصير، لافتا إلى أن المعوق الرئيسي للاستثمار في مصر هو عدم التيقن في المعاملات الضريبية والجمركية والتراخيص والرسوم والموافقات والرقابة، لذا فإن الرقابة المسبقة ستضيف على المدى القصير عناصر لعدم التيقن.

زيادة رؤوس الأموال

ونوه سري الدين بأن دور جهاز المنافسة يتمثل في التقليل من حالة عدم التيقن، خاصة وأن نمو الاستثمارات في مصر حاليا يعتمد على الاستحواذات والاندماجات وزيادة رؤوس الأموال.