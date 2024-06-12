عريس كفر صقر.. أول تعليق من عروس الشرقية بعد سحلها على يد زوجها

علقت بسمة حمدي المعروفة بـ«عروس الشرقية» على واقعة تعرضها للسحل على يد زوجها في حفل الزفاف ومحاولته سحبها من يدها بقوة بعد سقوطها على الأرض.

التصرفات التي قام بها كانت غير إرادية

وقالت العروس لـ«الوطن» إن عريسها يحبها كثيرا وتفاجأت بما حدث ليلة الزفاف، ليتبين فيما بعد أن التصرفات التي قام بها كانت غير إرادية، وأنها ناتجة عن تعرضه لسحر.

التعثر أثناء الصعود إلى الكوشة

وتابعت: «طوال فترة الخطوبة لم تحدث بيننا أي مشاكل، وبيننا مودة وحب وتفاهم، وأثناء التجهيز لحفل الزفاف كان سعيدا للغاية، ولكن بعد دخولنا إلى قاعة الزفاف، بدأ يتصرف ويتحدث بصوت مرتفع على غير عادته لأنه هادئ بطبعه».

وأشارت: أثناء صعودها إلى الكوشة تعثرت قدمها بسبب ثقل حجم الفستان وسقطت على الأرض، وأثناء ذلك حاول زوجها سحبها من يدها إلا إنها لم تستطع التحرك فتركها وجلس على الكوشة، قبل أن يندفع والدها ناحيته ويلكمه ويتطور الأمر إلى مشاجرة سرعان ما تم احتوائها.

وأضافت، قامت إحدى قريبات العريس بتلاوة آيات من القرآن الكريم حتى شعر بالهدوء واعتذر لوالدي وأهلي جميعا وتم استكمال حفل الزفاف، وعندما استعنا بأحد المشايخ أخبرنا أن شخص ما قام بعمل سحر له لتعطيل الزواج.

وأكملت: «سنقاضي من قام بتصوير المقطع ونشره، لأن الأمر مسألة شخصية، واحنا حرين، والناس مالهاش دعوة بينا، وكل واحد يخليه في حاله».