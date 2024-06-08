صور من حفل زفاف زينة ابنة المنتج محمد السعدي.. «زينة العرايس هدية خاصة»

خلال الساعات القليلة الماضية، احتفل المنتج محمد السعدي بحفل زفاف ابنته زينة السعدي، على «عبدالمجيد» نجل رجل الأعمال منصور عامر، في حفل ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع العروسين ونشرها عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

شيرين تهدي أغنية خاصة للعروس

وخلال الحفل، قدمت شيرين عبد الوهاب، للعروس زينة محمد السعدي، أغنية خاصة باسم «زينة العرايس»، تقول كلماتها: «القمر غالي عليها والنجوم واقفين صافيين.. زينة العرايس ده اللي أبوها السعدي وعدي والليلة دي الوعد وعدي ومحروسين من كل عين، وأهو بشهادة الكل ورد ولقي عالكل.. حلو المود والطقس علّي الصوت والرقص، قالوا اللقا مش سهل والله وبقينا أهل.. خمسة علينا».

كما حرصت الفنانة منى زكي وزوجها أحمد حلمي على حضور حفل الزفاف، وكذلك المطربة أصالة، وظهر الفنان محمد رمضان خلال الحفل أثناء مصافحته للعروسين، كما حرص على تقبيل رأس العروس.

أبرز حضور حفل زفاف ابنة محمد السعدي

حضر حفل زفاف زينة محمد السعدي، مجموعة كبيرة من كبار نجوم الفن منهم، الفنانة يسرا وليلى علوى ونيللي كريم وأصالة وهنا الزاهد وشيرين رضا، وأحمد داوود وزوجته علا رشدي، وكريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد حلمي وعمرو سعد وزوجته ومحمد رمضان وأمير كرارة.

كما حضر المنتج الكبير تامر مرسي وزوجته الفنانة نسرين إمام، والمخرج ييتر ميمي، والمنتجة مها سليم، والمنتج حمدي بدر وآخرون.