أصدقاء عريس الحمدانية يكشفون لـ«الوطن» تكلفة قاعة الزفاف: 3 ملايين دينار

في غمضة عين تتحول ليلة العمر إلى مأتم، ليدخل العروسين إلى قاعة الفرح، ويرقصوا رقصهم الأخيرة، ليطلق صاحب القاعة ألعاب نارية «الشماريخ»، تسبب في اندلاع النيران فجأة، لتلتهم كل من حولها، سرعان ما تتحول مظاهر الزفاف إلى صراخ وعويل، ليفر الضيوف إلى الخارج على أمل الإفلات بأنفسهم من الموت.

تكلفة الفرح بالملايين

تحدث أحد أصدقاء العريس، ويُدعي يوسف عبادة ليكشف لـ«الوطن» تفاصيل جديدة، قائلًا: «إن ريفان وحنين أثناء هروبهما من القاعة، سقط هاتفهما واحترق بالكامل داخل القاعة لكنهم بخير وأفضل حال».

وأضاف عبادة: «أن إجراءات السلامة في القاعة كانت ضعيفة جدًا، عدة الإسعافات الأولية ونظام الإطفاء منتهية الصلاحية، على الرغم من أن تكلفة حجز القاعة باهظة جدًا، فقد دفع ريفان نحو 3.286.165 مليون دينار عراقي».

صديق عريس العراق يكشف لـ«الوطن» تفاصيل الحادث

وكشف صديق آخر للعريس، وهو باسم زكريا، لـ«الوطن»، إن الألعاب النارية شعلت القاعة في لمح البصر خلال ثواني معدودة، لتحاصر كتلة اللهب المدعوين في جميع الاتجاهات، اللهب كان يتساقط كأنه مطر على الناس.

وقال زكريا إن العروسين ريفان وحنين حالتهما النفسية سيئة جدًا ومدمرة، جراء ما حدث وخاصة وفاة مئات من المعازيم إذ لم يصلوا لنصف المدعويين، وأن السبب الرئيسي لمقتل هذا العدد، هو عدم وجود نظام إطفاء حرائق مائي، وهلع الناس إلى الخروج من الباب ليدفع كل منهم الأخر ويسقطوا داخل النيران.