نقيب الصحفيين الفلسطينيين: موقف الرئيس السيسي من العدوان على غزة أفشل مخطط التهجير

ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، قال إن مصر وفلسطين شعب واحد ومواقف الدولة المصرية والإعلام المصري صلبة وصادقة وسند كبير لنا، موضحا: نبذل كل الجهود لحماية الصحفيين في ظل ظروف الحرب الغاشمة على غزة.

وتابع خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن الصحفيات الفلسطينيات في قطاع غزة ضربن المثل في البسالة ويقمن بدور غير مسبوق في نقل جرائم العدو للعالم.

وأكمل أنه يتم بذل كل الجهود لحماية الصحفيين في ظل ظروف الحرب الغاشمة على غزة، مؤكدا أن العالم لم يعد يصدق الرواية الصهيونية والانتصار اليوم للحقيقة.

ونوه نقيب الصحفيين، إلى أن موقف الرئيس السيسي التاريخي من العدوان على غزة أفشل مخطط التهجير، وصمود الشعب الفلسطيني سينتصر على العدوان والإجرام الصهيوني.

وأكمل النقيب: «قصواء الخلالي لم تسلم من الإرهاب المعنوي الداعم للكيان الصهيوني بسبب موقفها الداعم والمناصر للقضية الفلسطيني، ومطلوب من الإعلام العربي تكثيف التحقيقات الاستقصائية للخروج بنتائج ومعلومات موثقة عن الجرائم الصهيونية».

وطالب بضرورة أن يكون هناك منظومة إعلامية عربية متكاملة للتواصل مع العالم وتوضيح جوهر القضية الفلسطينية، مختتما: «نتعرض لحملات تحريضية وحجب للرواية الفلسطينية على مواقع التواصل، ولابد أن يكون هناك رد عربي قوي».