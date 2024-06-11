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وزير أردني سابق: كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر «الاستجابة الطارئة» قوية

كتب:

منى صلاح
09:13 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
الدكتور جواد العناني

الدكتور جواد العناني

أوضح الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، دلالة انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الطارئة لغزة وأهميته، قائلاً: «المؤتمر نتاج جهود أطراف متعددة، والهدف منه الضغط على الحكومة الإسرائيلية المارقة لكي تلتزم بالقوانين الدولية والإنسانية».

ووصف «العناني»، خلال مداخلة له ببرنامج «اليوم» عبر زووم، والمُذاع على شاشة «dmc»، خطاب الرئيس السيسي في مؤتمر اليوم بـ«القوي»، سواء من خلال مفرداته أو حتى معانيه أيضاً.

التصعيد العسكري في غزة

وأشار «العناني» إلى أهمية مؤتمر اليوم، خاصة أنه يُعقد في توقيت أصبح فيه العالم يدرك أن إسرائيل دولة «مارقة» وأن على الولايات المتحدة بذل جهد أكبر، خاصة أن مقترح بايدن لم تستجب له إسرائيل بعد، بل واستغلت وجود وزير الخارجية الأمريكية لديها وصعدت من عملياتها الدموية ضد أهالي غزة.

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بقلم منى صلاح