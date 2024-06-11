«الوطن» تستعرض تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في أعمال الجلسة العامة لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، والذي يعقد في الأردن بدعوة مشتركة من الرئيس السيسي والعاهل الأردني وأمين عام الأمم المتحدة.

كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر

ووفقا لتقرير متلفز أعدته جريدة «الوطن»، فإن كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها في المؤتمر تضمنت المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر، وتأمين الظروف اللازمة لتوزيع هذه المساعدات على أهالي غزة في مختلف المناطق بجانب ضرورة إزالة كافة العراقيل التي تعيق أعمال المنظمات الأممية بالقطاع.

على هامش القمة، التقى الرئيس السيسي بالملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، وتضمن اللقاء التوافق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وهو ما تجسد في الدعوة المشتركة لعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة؛ إيمانا من الزعيمين بضرورة التحرك الفوري والعاجل لحشد الجهود الدولية لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع، كما شددا على رفضهما أية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وضرورة تكاتف الجهود الدولية لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

والتقى الرئيس السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليتناول اللقاء بين الزعيمين الموقف المصري الراسخ الداعم لقضية فلسطين وحرصها على مساندة جهود السلطة الفلسطينية للحفاظ على حقوق ومقدرات الشعب الفلسطيني.

وعقدت قمة ثلاثية ضمت قادرة مصر والأردن وفلسطين على هامش المؤتمر، والتقى الرئيس السيسي أيضا برئيس وزراء سلوفينيا، وتضمن اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات وثمن الرئيس السيسي موقف سلوفينيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.