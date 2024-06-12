«قدمنا باليه في الشارع».. المخرج عصام السيد يكشف يوميات اعتصام المثقفين

كشف المخرج عصام السيد، يوميات اعتصام المثقفين، أمام مكتب وزير الثقافة في عهد الإخوان، وقال إن اعتصام المثقفين كان يحتوي على أنشطة عديدة للمسرح والأغاني والشعر.

وأضاف السيد خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، أن ناصر عبدالمنعم أقام في 25 يناير منصة للمسرح، وكانت تتبع فنانين من أجل التغيير، فنقل التجربة لاعتصام المثقفين، وأجرنا معدات مسرح، ومعدة صوت.

ولفت المخرج، إلى أن أول فرقة حضرت كانت في مظاهرة قبل الاعتصام، وكانت فرقة «مسرح الشارع»، ثم توالت الفرق، ووصل الأمر لتقديم عرض باليه في الشارع، قدمنا مسرحيات، واحتفلنا بيوم الموسيقى العالمي، وحضرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وغنى علي الحجار، والناس رسموا لوحات داخل المبنى.