عصام السيد: العروض المسرحية للإخوان تشبه «خطبة الجمعة»

قال المخرج عصام السيد إن آخر عرض مسرحي للإخوان، كان قبل تولي الجماعة الحكم بفترة بسيطة.

مسرح فيصل ندا

وأضاف «السيد» خلال حواره في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «أعتقد كان في مسرح فيصل ندا، لم يكن فيه ستات في العرض، وكان خطابيًا جدًا ومباشرًا دون فن، يشبه خطبة الجمعة».

المسرح يقوم على الاختلاف وصراع الأفكار

وتابع: «لم يكن هناك أي نوع من أنواع الصراع بل كانت الفكرة واحدة»، موضحًا أن المسرح يقوم على الاختلاف وصراع الأفكار، وأن الإخوان لا يملكون صراع الأفكار، بل لديهم فكرة واحدة محسومة، مضيفًا: «يعتمدون على فكرة التلقين للجمهور، وهذا لا ينفع في المسرح، لأن المسرح يقوم على الديمقراطية وهم ليسوا مؤمنين بها تمامًا، يعتبرون ذلك كفرًا وحرامًا».