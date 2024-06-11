عصام السيد يروي كواليس تغيير رئيس هيئة الكتاب في عهد الإخوان

قال المخرج المسرحي عصام السيد إن وزير الثقافة الإخواني علاء عبد العزيز كان قد أصدر قرارًا بتغيير رئيس هيئة الكتاب، الدكتور أحمد مجاهد في عهد حكم الإخوان، بسبب اعتراض مجاهد على تغيير اسم «مكتبة الأسرة» إلى «مكتبة الثورة المصرية».

وأضاف «السيد»، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز» أن مجلس إدارة «مكتبة الأسرة» رفض القرار تمامًا، ما أدى إلى إنهاء ندب الدكتور أحمد مجاهد، وتسبب ذلك في احتجاجات واعتصامات أمام وزارة الثقافة.

خطة الإخوان للتخلص من رموز الثقافة في مصر

وأشار إلى أن الوزير الإخواني أراد التخلص من رموز الثقافة في مصر، فيما تكررت الأزمة أيضًا في دار الوثائق القومية، حيث حاول الوزير إثارة مشكلة داخلها لتحقيق أهداف سياسية.

ووصف مشهد حلف محمد مرسي اليمين في ميدان التحرير بأنه مشهد كوميدي، مؤكدًا أنه كان أمام رئيس كوميدي بجانب أمور أخرى حدثت بعد ذلك.