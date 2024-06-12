عصام السيد: أحمد المغير قاد هجوم الإخوان على اعتصام المثقفين 2013

أكد المخرج المسرحي عصام السيد، أن الإخواني أحمد المغير كان يقود هجوم جماعة الإخوان الإرهابية على اعتصام المثقفين بمبنى وزارة الثقافة في عام 2013، خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية.

وأضاف السيد، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المعتصمين كانوا يحاولون تنظيم الاعتصام وحمايته من أي عنف قد ترتكبه الجماعة الإرهابية، إذ جرى تكليف أحد المشاركين بتأمين الاعتصام من خلال البوابات، بالإضافة إلى المسؤولين عن التغذية والأمور الأساسية التي يحتاج المشاركون لها.

وتابع المخرج المسرحي، ان المعتصمين فوجئوا بمحاولات الجماعة الإرهابية لفض الاعتصام، إذ بدأت هذه المحاولات بمجيء عدد من الوسطاء والمستشارين لتحذير المعتصمين من الاستمرار، وعندما رفض كل هذه المحاولات، قرروا فض الاعتصام بالقوة، إذ أتت أعداد كبيرة للغاية من الإخوان، وكان يقودهم أحمد المغير، ولكن المعتصمون كانوا يعلمون بموعد مجيء الإخوان، لذلك جرى تأمين المعتصمين بإغلاق باب وزارة الثقافة، وحين وصل الإخوان لمقر الاعتصام، تدخلت القوات الأمنية على الفور وفصلت بين الطرفين، لكن الإخوان هتفوا ضد المعتصمين بأفظع الشتائم، حتى قرروا القذف بالحجارة ما أصاب قوات الشرطة، وعلى الفور حمل المعتصمون الجنود المصابين إلى مقر الوزارة لتوفير العلاج لهم.