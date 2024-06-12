نفوق 1000 حيوان في أكبر سوق بتايلاند.. أغضب المهتمين بالبيئة

نفق 1000 حيوان جراء حريق شب في منطقة بيع الحيوانات الأليفة في أشهر سوق مفتوح في بانكوك، في حادثة أثارت غضب المهتمين بحقوق الحيوان في البلاد؛ مما دعاهم إلى المطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد بيع الحيوانات البرية في تايلاند.

الحيوانات ماتت في أقفاصهم بطريقة مأساوية

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فقد تسبب الحريق في نفوق القطط والجراء والأسماك والثعابين والبجع والطيور والأرانب داخل الأقفاص بطريقة مأساوية.

وبدأ الحريق صباح الثلاثاء وقضى على نحو 1300 متر مربع من سوق عطلة نهاية الأسبوع في تشاتوتشاك، وتجري السلطات التحقيق في سبب الحريق، وأعلن مفتش الشرطة فوادون أونفو إن نحو 118 متجرا احترقت، ويشير الفحص الأولي إلى أن الحريق نجم عن ماس كهربائي.

السوق يعتبر الأكبر في جنوب شرق آسيا

يعد السوق أحد أكبر الأسواق في جنوب شرق آسيا، ويجذب السياح من جميع أنحاء العالم إلى المتاجر المحلية التي تبيع أي شيء بدءًا من النباتات والسيراميك وحتى الأطعمة والملابس.

اتهم دعاة الحفاظ على البيئة قسم الحيوانات الأليفة في السوق ببيع الأنواع المهددة بالانقراض، وإبقاء الحيوانات في ظروف سيئة ونفى البائعون في الماضي خرق أي قوانين.