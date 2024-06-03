شقيق الفنانة سمية الألفي يكشف تطورات حالتها الصحية بعد حريق منزلها

كشف الألفي شقيق الفنانة سمية الألفي، الحالة الصحية لشقيقته بعد تعرض منزلها أمس لماس كهربائي، أدى إلى احتراق الشقة بالكامل، ما نتج عنه استدعاء الإسعاف على الفور لإنقاذها ونجلها عمر.

تطورات الحالة الصحية لـ سمية الألفي

وأكد «الألفي» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ حالة سمية الألفي بدأت في التحسن، ولا زالت في منزل نجلها الأكبر أحمد الفيشاوي، فبعد أنّ خرجت من الحريق اتجهت له على الفور، وبعد أنّ تتجاوز صدمة ما حدث ستعود لحياتها الطبيعية من جديد.

حريق منزل سمية الألفي

وأضاف أنّ الفنانة سمية الألفي استيقظت أمس على دخان شديد داخل غرفتها، وكان الحريق قد التهم جزءا كبيرا من آثاث المنزل، وحاولت الخروج مع نجلها خارج المنزل لكنها لم تستطع بسبب شدة النيران، وفور وصول الإسعاف استطاع الثنائي الخروج من الحريق.

وبعد التحريات، جرى السيطرة على الحريق وتبريده، وتبيّن أنّ الحريق نشب في الصالة والمطبخ والحمام على مساحة 60 مترًا دون وقوع مصابين أو وفيات، ويرجح أنّ سبب الحريق ماس كهربائي بوحدة التكييف الداخلية للصالة.