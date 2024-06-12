وزير التعليم يكشف نوع القلم المعتمد في حل امتحانات الثانوية العامة

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات هامة لرؤساء اللجان بامتحانات الثانوية العامة 2024، مشددا على طلاب الثانوية العامة بحل إجابات البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية بالقلم الجاف الأزرق.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال متابعته امتحانات الثانوية العامة بالغرفة المركزية بوزارة التعليم، أن القلم المعتمد في تصحيح امتحانات الثانوية العامة هو القلم الجاف الأزرق.

وحرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مادتي الاقتصاد والإحصاء.

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.