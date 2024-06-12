توجيهات من «التعليم» لملاحظي الثانوية العامة.. بينها تطابق رقم نموذج الامتحان

حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، إذ يؤدي الطلاب امتحانات مادتي الاقتصاد والإحصاء.

وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان الامتحانية

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت

وحرص على متابعة كاميرات المراقبة داخل مختلف اللجان الامتحانية التي يبلغ عددها 1986 لجنة على مستوى الجمهورية، ووجه بالحرص على مصلحة الطالب وتأكيد الملاحظين على الطلاب قبل بدء كل امتحان على كتابة البيانات بدقة، والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، موجهًا بالتأكد من مراجعة دقة هذه البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

وأكد وزير التربية والتعليم من خلال غرفة عمليات المكلفة بمتابعة الثانوية العامة، ضرورة مراجعة الملاحظين ومراقب الدور لتطابق رقم نموذج الأسئلة لورقة الإجابة، والتنبيه على الطلاب أنّ رقم نموذج الأسئلة قد يتغير فى كل مادة، مشددًا على أنّ عملية التصحيح تتم وفق رقم النموذج الذي كتبه الطالب في البيانات، مشيرًا إلى مساءلة الملاحظ ورئيس الدور عن عدم صحة بيانات الطالب أو عدم كتابتها.