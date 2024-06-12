«التعليم» تحدد حالات إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية 2024-2025

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا وعاجلًا بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2024-2025، وحالات الإعفاء الواردة من المصروفات الدراسية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2023- 2024 الصادر بشأن إجراء البحث الاجتماعي، ولا يسرى الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين.

حالات الإعفاء من المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2023-2024

أوضحت الوزارة حالات الأعفاء من المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وهي كالتالي:-

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- الطلاب يتامى الأب غير القادرين.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

مقدمي البحوث الاجتماعية المعتمدة والممهورة بخاتم شعار الجمهورية مدرجا بها سبب الاعفاء من الفئات الآتية: (أبناء المرأة المعيلة، مهجورة العائل، المطلقة، أبناء المكفوفين، ذوي الإحتياجات الخاصة، أبناء ذوي الإحتياجات الخاصة، أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين) مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي.

- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك =.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقين على مدارس بالمحافظات الأخرى من طلاب هذه المحافظة.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس .

- لا يسرى هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين.