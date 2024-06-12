«الأوقاف» تحدد ضوابط صلاة عيد الأضحى وتشكل غرفة عمليات ولجنة بكل مديرية

حددت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة عيد الأضحى، مؤكّدة أنَّ صلاة العيد سيتمّ إقامتها في جميع المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة، كما ستقام في الساحات التي تحددها مديريات الأوقاف بالمحافظات، مؤكّدة أنَّ المديريات هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها.

ضوابط صلاة العيد

وحول ضوابط صلاة العيد، أكّدت أنَّه عند الصلاة يجب الفصل بين الرجال والنساء، مبنية أنّه إن كانت الصلاة في المسجد صلى الرجال في مصلى الرجال والنساء في مصلى النساء، وإن كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان لهنّ، على أن يتمّ الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة العيد بمصليات السيدات ولا سيما في الساحات لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية

كما شكّل محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لجنة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من: الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور محمد نصار مدير عام المساجد، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام المتابعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، وذلك لمتابعة الإعداد لصلاة العيد بالساحات والمساجد التي تقام بها صلاة العيد.

ضوابط صلاة العيد في المحافظات

ووجهت بأن يتم تشكيل كل مديرية لجنة بها برئاسة مدير المديرية أو القائم بعمله، وعلى أن يبدأ عمل اللجان من اليوم الأربعاء السادس من ذي الحجة 1445هــ الموافق 12 يونيه 2024م حتى الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك 1445هـ، وتكون هذه اللجان مسئولة عن متابعة وتنظيم صلاة العيد بجميع الساحات المصرح لها بإقامة صلاة العيد، وجميع المساجد التي تقام بها صلاة العيد.