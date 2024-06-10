هل تجوز صلاة العيد خلف التليفزيون؟.. عضو الفتوى الإلكترونية ترد

أجابت الدكتورة رشا كمال، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول: «هل يجوز صلاة العيد خلف التليفزيون أو المسجد القريب؟».

عالم أزهري: لا يجوز نهائيا صلاة العيد خلف التليفزيون

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المُذاع على فضائية «الناس»، الاثنين: «لا يجوز نهائيا صلاة العيد خلف التليفزيون، لأنه من شروط الصلاة ألا يكون هناك فاصل بين الإمام والمأمومين، وبالتالي الصلاة في البيت يعتبر فاصلا، حتى وإن كان المسجد قريبا».

وتابعت: «الأولى للسيدة الموجودة في البيت صلاة العيد بنفسها أو إمامة مُصلين من السيدات داخل البيت لصلاة العيد».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.