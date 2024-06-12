اتحاد المصريين بالخارج يوقع بروتوكولا مع بيوت الشباب لتعزيز التواصل بين أبناء الوطن

وقع اتحاد شباب المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع بيوت الشباب المصرية لمدة 3 سنوات ضمن حرصه على تعزيز التواصل بين أبناء الوطن داخل وخارجه.

تشجيع السياحة الشبابية

يهدف البروتوكول إلى تشجيع السياحة الشبابية وتوفير فرص مميزة لأبناء المصريين بالخارج للاستفادة من بيوت الشباب حول العالم، وتعزيز التعاون في مجال البحوث والدراسات البيئية بين شباب الوطن، وتنمية قدرات الشباب، تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لتطوير مهارات شباب المصريين بالخارج، وتشجيع المشاركة في أعمال الخدمة العامة وتعزيز روح التعاون بين الشباب، وتعزيز التواصل بين شباب الوطن داخل وخارجه وخلق فرص للتفاعل الثقافي.

ويتضمن البروتوكول حصول أعضاء الاتحاد على عضوية بيوت الشباب من خلال تمكين أعضاء الاتحاد من الاستفادة من خدمات بيوت الشباب حول العالم، والتعاون في تنظيم رحلات ثقافية وفنية وتدريبية للشباب، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الاتحاد والجمعية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتقديم الدعم الفني للدراسات والبحوث العلمية والبيئية.

استفادة متبادلة

يُسهم البروتوكول في تنشيط حركة بيوت الشباب بين شباب المصريين بالخارج، يتيح للاتحاد الاستفادة من إمكانيات بيوت الشباب لخدمة أعضائه، ويُعزز البروتوكول أواصر التواصل بين أبناء الوطن داخل وخارجه.

خطوة هامة لتعزيز التواصل

يُعدّ توقيع هذا البروتوكول خطوة مهمة ضمن جهود اتحاد شباب المصريين بالخارج لتعزيز التواصل بين أبناء الوطن داخل وخارجه، وتُؤكّد الاتفاقية على التزام الاتحاد بدعم الشباب وتوفير فرص مميزة لهم للمشاركة في بناء مستقبل مصر.