حملة السيسي تكرم اتحاد شباب المصريين بالخارج عبر «زووم»

كرمت الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، في أكثر من 40 دوله عربية وأوروبية وإفريقية، عبر تطبيق زووم، تقديرا لجهودهم المبذولة في الانتخابات الرئاسية، وحرصهم على حشد أبناء الجاليات المصرية للتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تقدم المستشار محمود فوزى بالشكر، للدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، وأعضاء الاتحاد من ابناء مصر في الخارج، على ما بذلوه جهود متميزة، أثناء الانتخابات الرئاسية، والأداء المتميز للمصريين بالخارج في كل دول العالم، التي كانت انطلاقة موفقة للعملية الانتخابية، ودافعا رائعا لأبناء مصر في الخارج.

كما عبر العميد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شكر الحملة العميق لأبطال مصر من المصريين في الخارج، وأنهم كانوا على قدر المسؤولية تماما، وكانوا على تواصل دائم مع الحملة، مؤكدا أن الحملة مستمرة في التواصل دوما مع كل من يدعم الوطن.

اتحاد شباب المصريين بالخارج

أشاد النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بالجهد المتميز للحملة، في التواصل مع المصريين في الخارج، مقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذا النجاح المستحق، لافتا إلى أن تلك الصوره المتميزه لأبناء مصر في الخارج كانت اعترافا بما قدمه الرئيس من جهود مخلصة، وعمل دؤوب ومستمر في خدمة الوطن ولرفعة أبنائه.

اتحاد شباب المصريين حول العالم

أعرب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج عن شكره لشركاء النجاح من أعضاء اتحاد شباب المصريين حول العالم، وكل من شارك في دعم مصر، والوقوف بجوار الوطن مؤكدا أن الاتحاد سيستمر في شراكة حقيقية مع الحملة الرئاسية في كل ما يخدم الوطن وأبنائه، وأن الفتره المقبلة، ستشهد استمرار الدولة بالاهتمام بأبناء مصر بالخارج.

وتحدث الدكتور محمد البقري عن ضرورة استمرار تلك الروح المتميزة لأبناء مصر في الخارج، واستثمارها في العمل بمشروعات قوية ومدروسة في المرحلة المقبلة.

وقال الإعلامي علاء خليل أمين صندوق اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن هذا التناغم الرائع بين الحملة الرئاسية بأمينها العام المستشار محمود فوزي، والمدير التنفيذي العميد وسام صبري، وأعضاء الحملة مع منسقين الحملة بالخارج، كان له أثر كبير في هذه الصورة المتميزة، التي ظهرت عليها الانتخابات الرئاسية بالخارج، الذي يستحقها رئيس مصر القوي الأمين الرئيس عبد القناح السيسي.

وأثنى خليل، على الجهود المتميزة للنائب الدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، وجولاته بالخارج، لتنسيق الجهود بين الأعضاء، وتنفيذ لقاءات مستمرة مع الأعضاء، للترتيب الجيد.

وطالب علاء خليل، بخروج قانون المصريين بالخارج للنور، الذي سيكون له أثر بالغ في قلوب أبناء مصر في الخارج.

وقال المحاسب محمد شحاتة رئيس الجالية المصرية في قطر، إن الانتخابات الرئاسية في قطر، كانت نموذجا مشرفا من الالتحام بين أبناء مصر هناك.

وأثنى على جهود الحملة ومتابعتها، وأن التكليفات المستمرة من النائب محمود حسين، وحضوره لقطر، وعقده أكثر من عشرة اجتماعات، كان لها أثرا بالغا في توحيد الصفوف، وقدم الشكر لرجل الأعمال الدكتور ميسر صديق، وفاروق شعبان وجميع أعضاء حملته.

وطالب شحاتة، بتكريم اسم المرحوم حسن محمد برديسي، الذى توفى قريبا، وكان له دور مهم في الانتخابات، رغم ظروفه المرضية.