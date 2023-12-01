رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج: عملية التصويت في اليونان تسير بسهولة ويسر

حرص الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، على متابعة عملية تصويت أبناء الجالية المصرية باليونان، في الانتخابات الرئاسية.

السفارة المصرية باليونان

وأشاد بالجهود الكبيرة المبذولة من السفارة المصرية في اليونان، وتوفيرها جميع سبل الراحة لأبناء الجالية المصرية، للتصويت بسهولة ويسر في انتخابات الرئاسة، لافتا إلى أن الجالية المصرية باليونان تعيش عرسا ديمقراطيا.

وأكد أن السفارة المصرية في اليونان، أدت دورا كبيرا في تنظيم الانتخابات التي شهدت إقبالا كبيرا من أبناء الجالية، الذين أكدوا حرصهم على التصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره أول رئيس يهتم بشؤون المصريين بالخارج، حيث تم إنشاء أول وزاره لشؤون المصريين بالخارج فضلا عن تقديم العديد من التيسيرات لهم.

انتخابات الرئاسة

وأدلى الدكتور محمود حسين بصوته في مقر السفارة المصرية في اليونان ، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة، فلم نجد أي محافظة إلا وفيها العديد من المشروعات العملاقة التي لم تشهدها مصر من قبل.