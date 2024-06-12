«تنمية المشروعات» يوقع مذكرة مع «رجال الأعمال المصريين والأفارقة» لفتح آفاق تسويقية

وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، مذكرة تفاهم لفتح آفاق تسويقية جديدة في دول القارة الأفريقية.

وأكد رحمي حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع الشركاء في مختلف أرجاء القارة الأفريقية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على التوسع في التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإتاحة الفرصة لأصحاب هذه المشروعات لعرض منتجاتهم في الأسواق الخارجية وإبرام تعاقدات للتصدير وخاصة السوق الأفريقي.

دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومساندة أصحاب المشروعات

وأشار إلى أن الجهاز يحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة، ومساندة أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية، مما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلي والحصول على فرص تصديرية واعدة، بما يساعد في نمو قطاع المشروعات الصغيرة في مصر من جهة، ويعزز من التكامل البيني الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول القارة الأفريقية من جهة أخرى.

من جانبه، أشار الدكتور يسرى الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، إلى أن مذكرة التفاهم ستدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في اختراق السوق الأفريقي من خلال برنامج طموح وخطة مكثفة فاعلة تطبيقية بوجود 20 ممثلًا ومكتب تمثيل عن الجمعية بالقارة الافريقية، والتي تعمل في مختلف القطاعات بعدد 22 لجنة اقتصادية قطاعية وتجارية واستثمارية، ونتطلع إلى تعزيز استفادة عدد كبير من الأعضاء يقترب من 300 عضو من أعضاء الجمعية الحاليين بكل مزايا وجهود عمل الجهاز.

تعزيز التعاون الاقتصادي مع مجتمع المال والأعمال الأفريقي

وأكد الشرقاوي أن الجمعية تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مجتمع المال والأعمال الأفريقي ونشر الوعي الاقتصادي الاستثماري، والتجاري المصري الأفريقي المشترك، وترويج الخدمات الاستشارية والفنية والإدارية في السوق المصري والأفريقي وتطوير العلاقات والخبرات الاقتصادية والتجارية من خلال إقامة عديد من الأنشطة والفاعليات بمختلف دول القارة السمراء.