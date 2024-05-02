رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه من بنك ناصر

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأن البنك يقدم تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة بشروط ميسرة وأسعار مميزة تحت شعار «بدايتها فكرة».

وأكدت «القباج» أنه في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للشباب ووضع المساعي للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها، يهدف البنك إلى تقديم منتجات مالية وخدمات اجتماعية وإتاحة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين من هذه التمويلات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيع وتحفيز العملاء على الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الشمول المالي من خلال هذه المشروعات.

طرق السداد للتمويل

وأشارت «القباج» ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إلى أن قيمة التمويل تتراوح ما بين 200 ألف جنيه، وتم رفع الحد الأقصى ليصل إلى 20 مليون جنيه بأقساط شهرية، وتتراوح مدة السداد من سنة وحتى 5 سنوات.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد عبدالفضيل، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان والموارد البشرية والخزانة، أن تمويل «بدايتها فكرة» يستهدف أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة وتمويل شراء الآلات الجديدة أو المستعملة والسيارات، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل المراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والعلاج الطبيعي والعيادات والصيدليات، إضافة إلى تمويل الحضانات.

شروط التمويل

وأوضح أنّه من شروط التمويل أن يكون العميل مصري الجنسية ويتراوح السن من 21 عامًا وألا يتجاوز 60 عاما وقت المنح مع وجود ضامن شخصي وعمل استعلام ائتماني وميداني وتوافر دراسة جدوي للمشروع.

والجدير بالذكر أنه تم تمويل مشروعات مختلفة تتنوع ما بين المشروعات التجارية والصناعية والخدمية وتمويل لشراء سيارات كهربائية، وبذلك يتمكن العميل من التمتع بسيارة جديدة صديقة البيئة التي لا تصدر عنها عوادم بهدف دعم البيئة، وذلك بمختلف محافظات الجمهورية.