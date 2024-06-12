«الداخلية» تودع أسر الشهداء المُتجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج

تابع مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، كافة الإجراءات والتسهيلات والتيسيرات المقدمة لأسر الشهداء من رجال الشرطة بمطار القاهرة الدولي، وتوديعهم أثناء مغادرتهم البلاد متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء: «لدى وصول الحجاج إلى مكة المكرمة كان في استقبالهم رئيس بعثة الحج المصرية، وجرى تقديم كافة أوجه الرعاية وإنهاء كافة الإجراءات تنسيقاً والجهات المختصة السعودية، كما تم إنهاء كافة إجراءات التسكين بفنادق الإقامة ، فضلاً عن تخصيص عدد من الضباط لمرافقتهم وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لهم لأداء المناسك في كل مراحلها».

وأعرب أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بما لمسوه من اهتمام بالغ من قبل وزارة الداخلية، مؤكدين أن هذا التكريم بزيارة بيت الله الحرام إنما هو تعبير عن مدى اهتمام الدولة بهم وتقديم الدعم والرعاية لهم، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام الدائم بهم.