«الداخلية» تودع أسر الشهداء قبل السفر لأداء فريضة الحج (فيديو)

قام مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات بمتابعة كل الإجراءات والتسهيلات والتيسيرات المقدمة لأسر الشهداء من رجال الشرطة بمطار القاهرة الدولي، ووداعهم أثناء مغادرتهم البلاد متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، في إطار منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها وزارة الداخلية لأسر الشهداء من رجال الشرطة تقديراً لتضحيات أبنائهم الذين جادوا بأرواحهم من أجل الوطن.

ولدى وصولهم إلى مكة المكرمة، كان في استقبالهم رئيس بعثة الحج المصرية، وجرى تقديم كل أوجه الرعاية وإنهاء كل الإجراءات تنسيقاً والجهات المختصة السعودية.

كما جرى إنهاء كل إجراءات التسكين بفنادق الإقامة ، فضلاً عن تخصيص عدد من الضباط لمرافقتهم وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات لهم لأداء المناسك في كل مراحلها.

أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بما لمسوه من اهتمام بالغ من قبل وزارة الداخلية، وأن هذا التكريم بزيارة بيت الله الحرام إنما هو تعبير عن مدى اهتمام الدولة بهم وتقديم الدعم والرعاية لهم، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام الدائم بهم.