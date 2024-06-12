محافظ بورسعيد يستقبل سفير أستراليا لبحث سبل التعاون في الصناعات البترولية

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، السفير الدكتور أكسيل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة، وذلك بديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون بين محافظة بورسعيد ودولة استراليا.

المشروعات التنموية والخدمية ببورسعيد

وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلي حول المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية، تحت عنوان «شركاء النجاح»، وأشار محافظ بورسعيد إلى أهمية موقع بورسعيد الجغرافي، والمناطق الصناعية والبترولية، والمواني، مما جعلها قبلة استثمارات العالم.

وقال محافظ بورسعيد، خلال كلمته، إن أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية يمر بمحافظة بورسعيد لموقعها المتميز، حيث تتوسط 3 قارات، لافتا إلى أن مصانع الملابس بالمحافظة تصدر 54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة، قائلا إن التنوع الصناعي ساهم في تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة في المحافظة.

فتح أسواق مصرية في عدة دول

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، مستعرضا المشروعات الصناعية بجنوب وشرق بورسعيد، والكيانات الاقتصادية الجديدة التي ساهمت في دعم السوق المحلي، وفتح أسواق مصرية في العديد من الدول، مؤكدا على دعمه الكامل لسبل التعاون مع الجانب الأجنبي

سفير دولة أستراليا يشيد بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد

من جانبه، أشاد سفير دولة أستراليا لدى مصر، بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد، مؤكدًا على ترحيب دولته بكافة سبل تبادل الخبرات مع الجانب المصري، ويتطلع لمزيد من أوجه التعاون مع الدولة المصرية ومحافظة بورسعيد، متحدثا عن الشراكة بين مصر وأستراليا في عدد من المجالات، لافتا إلى ترحيبه بالتعاون في مجالات التجارية، والصناعية والزراعية، ومجال التعدين، وغيره مما يعزز سبل التعاون مع الجانب المصري.