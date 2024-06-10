محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام العملية الامتحانية داخل عدد من اللجان

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير وانتظام العملية الامتحانية داخل عدد من اللجان، وذلك خلال تفقده غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، للاطمئنان على توافر سبل الراحة والأمان كافة للطلاب خلال الامتحان، رافقه خلالها الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

المحافظ يتابع مع وزير التعليم الامتحانات

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حوارًا مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستعراض مستجدات سير وانتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024 داخل المحافظة، والاطمئنان على استقرار الأوضاع وجاهزية كل الجهات المختصة.

أداء الطلاب لامتحان التربية الدينية

واطمأن محافظ بورسعيد، على بدء الطلاب لامتحان مادة التربية الدينية، وتوافر سبل الراحة والهدوء والأمان كافة لهم، وتأهب جميع الجهات المعنية لتقديم كامل الدعم للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أنّ 5872 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد، موزعين على 15 لجنة أساسية، لافتًا إلى أنّ مديرية التعليم أنهت تجهيز جميع مقرات اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والبالغ عددها 10 استراحات.