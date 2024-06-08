محافظ بورسعيد: تقديم كامل الدعم لتنظيم بطولات الاتحاد العربي للشركات بشكل مشرف

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، وفد الاتحاد العربي للشركات برئاسة الدكتور أحمد إسماعيل، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، لبحث ومناقشة تعزيز التعاون بين المحافظة والاتحاد العربي للشركات، جاء ذلك بحضور أعضاء وفد الاتحاد العربي للشركات.

واستعرض محافظ بورسعيد إمكانيات المحافظة وما شهدته من تطوير في جميع المجالات، وذلك ضمن الخطوات التنفيذية لخطة التنمية المستدامة على أرض المحافظة.

تطور كبير في الرياضة ببورسعيد

وأوضح محافظ بورسعيد، خلال اللقاء أن القطاع الرياضي شهد تطورًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، حيث استقبلت المحافظة العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، ونجحت في تنظيمها على أعلى مستوى، نظرًا لتطوير البنية التحتية لمحافظة بورسعيد، والارتقاء بمستوى المنشآت الرياضية وتزويدها بأحدث الأجهزة الرياضية، وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية على أعلى مستوى.

وأشار المحافظ إلى أن بورسعيد تحقق نجاحا كبيرا كل عام في تنظيم واستقبال البطولات، ومنها بطولة دوري الشركات، التي تقام سنويًّا في بورسعيد، كما شهد اللقاء، مناقشة عدد من موضوعات التعاون بين المحافظة والاتحاد العربي للشركات لتنظيم البطولات والخروج بها على أعلى مستوى، مشيرا إلى تقديم كامل الدعم لجميع فعاليات وبطولات الاتحاد العربي للشركات التي تقام ببوسعيد والخروج بها بشكل مشرف.

دعم إقامة البطولة العربية

ورحب اللواء عادل الغضبان، بقرار الاتحاد العربي للشركات بشأن إقامة البطولة العربية الدولية للشركات باستمرار في بورسعيد، بداية من هذا العام، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لتنفيذ البطولة على أعلى مستوى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد اسماعيل أن الاتحاد العربي للشركات أكد خلال اجتماعه أمس على استمرار إقامة بطولات الاتحاد في بورسعيد، وأضاف أن البطولة العربية الدولية للشركات سوف تقام باستمرار في بورسعيد، بداية من هذا العام.

وأثنى أعضاء الوفد على التطور المستمر الذي تشهده محافظة بورسعيد، تحت قيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كما شهد نهاية اللقاء، تقديم عدد من الميداليات التذكارية لأعضاء الوفد، بينما أهدى رئيس الوفد العراقي درع الاتحاد العربي للشركات لمحافظ بورسعيد تقديرًا للجهود المشتركة في هذا الملف.