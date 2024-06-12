«التنسيقية» تحتفي بـ6 سنوات على انطلاقها: 26 حزبا ومئات الشباب اجتمعوا على حب الوطن

تحل اليوم الذكرى السادسة على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المنصة التي جمعت 26 حزبًا سياسيًا ومئات الشباب السياسي من مختلف الأيديولوجيات والأفكار، في تجربة غير مسبوقة برهنت على أنّ الاختلاف قوة وأنّ الوطن يتسع للجميع.

وأكدت التنسيقية أنّها خلال السنوات الستة عملت بكل كد لتنمية الحياة السياسية والحزبية، من خلال التدريب والتأهيل وتمكين الشباب في المواقع القيادية، وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات، وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب.

وتابعت: «قدمت نموذجا ناجحا للقيادة الواعية من خلال أعضائها نواب المحافظين، ومثالا للتنوع وأغلبية التأثير من خلال تكتلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ».

وأكدت التنسيقية أنّ النجاح هو مجرد بداية والاستمرار في النجاح تحدٍ يستدعي العمل المستمر، والدؤوب، وإيمانا منها بالتطوير المستمر، فإنّها تتعهد ببذل كل الجهد من أجل الاستمرار في النجاح والبناء على تلك التجربة الفريدة، من أجل تنمية حقيقية ومستدامة، ورؤية بمفهوم جديد.