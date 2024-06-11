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رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

كتب:

حسن صالح
04:25 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
اجتماع رئيس جامعة بنها

اجتماع رئيس جامعة بنها

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها وفدًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة سُبل التعاون بين الجانبين.

وضم الوفد كلا من النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، والنائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب، والنائبة رشا فايز عضو مجلس النواب.

بحث سبل التعاون

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إن اللقاء تناول سبل التعاون من خلال تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات تناقش القضايا التي تهم المواطن من خلال مركز إعداد القادة، بالإضافة إلى تنظيم نماذج المحاكاة للمؤسسات والكيانات المصرية وتبادل الخبرات، فيما يخص الشأن العام ودعم قطاعات الجامعة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

جلسات الحوار المجتمعي والصالون الثقافي لتوعية الطلاب 

وأشار «الجيزاوي»، إلى أن اللقاء تناول عقد جلسات الحوار المجتمعي والصالون الثقافي لتوعية الطلاب بقضايا المجتمع والعمل على بناء قدراتهم ومهاراتهم وغرس روح الولاء والانتماء لديهم وتأهيلهم للعمل العام، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وفق رؤية «مصر 2030».

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بقلم حسن صالح