هيئة المعارض تشارك في معرض لمستحضرات التجميل بتركيا

تشارك الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في الدورة التاسعة عشر لأحد المعارض امخصصة لمستحضرات التجميل، ويُقام في مركز إسطنبول للمعارض من 12 إلى 14 يونيو الجاري، بجناح مصري مميز تبلغ مساحته 102 متر مربع، بمشاركة 7 شركات.

ويأتي هذا الحضور القوي في إطار تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وتركيا، خاصة في قطاع مستحضرات التجميل، الذي يُعد أحد القطاعات الرائدة في الاقتصاد التركي.

أكد اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أهمية المشاركة المصرية في هذا المعرض، قائلاً إنّه يعد منصة مهمة لتعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجال مستحضرات التجميل، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا القطاع، كما تُمثل تركيا بوابة مهمة لدخول المنتجات المصرية إلى أوروبا، التي تتمتع بأسواق كبيرة وواعدة.

وأضاف الماوردي: «تُركز توجيهات القيادة السياسية على ضرورة تنويع الأسواق المصرية لتصدير المنتجات الوطنية، خاصة في المجالات ذات القيمة ومنها مستحضرات التجميل الني تعد سوقا واعدة لمنتج مصري.

فرصة استثنائية لفتح أسواق جديدة

وأشار إلى أنّ المشاركة في المعرض يعد فرصة استثنائية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في مجال مستحضرات التجميل، واكتساب ثقة العملاء الجدد في مختلف أنحاء العالم، موضحا أنّ مصر تشارك في المعرض بجناح ضخم يضم العديد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال تصنيع مستحضرات التجميل، مما يُتيح عرض أحدث منتجاتها وخدماتها، وإقامة اتصالات تجارية وشراكات جديدة مع الشركات التركية والعالمية.

معرض مستحضرات التجميل التركي

ويُعد المعرض التركي من أهم معارض مستحضرات التجميل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يجذب سنويًا مئات الشركات العارضة من جميع أنحاء العالم، ويستضيف 459 عارضًا من 128 دولة ونحو 2000 زائر ويعد ملتقى بين التجار والموزعين والمستثمرين في مجال مستحضرات التجميل.

وتشمل فعاليات المعرض عروضاً حية لأحدث منتجات مستحضرات التجميل، وندوات وورش عمل حول أحدث الاتجاهات في هذا القطاع، ولقاءات عمل بين الشركات العارضة والزوار.

وتُساهم المشاركة المصرية في المعرض، في تعزيز مكانة مصر كمنتج ومصدر رئيسي لمستحضرات التجميل في المنطقة والعالم، وتأكيدًا على التزامها بتعزيز التعاون التجاري مع تركيا، وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها الوطنية في مجال مستحضرات التجميل.