4 أسواق لبيع مستحضرات التجميل في مرسى مطروح.. الأسعار مفاجأة

أسواق عديدة تحظى بها محافظة مطروح، بعضها تخصص في بيع أدوات ومستحضرات التجميل للسيدات والفتيات بأسعار في متناول الجميع، ويبحث عنها الزائرين خاصة في مرسى مطروح العاصمة، التي تقدم تخفيضات تصل إلى 20% للمواطنين في ظل استقبال المدينة الزائرين على مدار العام، وتزداد أعدادهم في الإجازات والأعياد بخلاف موسم الصيف، مثل إجازة نصف العام والويك إند.

أماكن تخفيضات مستحضرات التجميل في مرسى مطروح

وتنتشر أماكن بيع مستحضرات التجميل بمرسى مطروح، في العديد من المناطق وتتميز بجودتها وسعرها المناسب، وتجذب المواطنين من أهالي مطروح والزائرين من الخارج، بحسب المهندسة «هند» مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح لـ«الوطن»، ومن بين هذه الأماكن سوق ليبيا غرب مدينة مرسى مطروح، والذي يوجد به العديد من المحلات التجارية القديمة التي تعمل في هذه المنتجات، وسوق دبي في وسط المدينة، وسوق محلات شارع الإسكندرية في قلب مرسى مطروح، وسوق محلات علم الروم شرق المدينة وهي أبرز الأماكن التي يباع بها كل ما يخص المرأة من منتجات متنوعة.

رقابة على المنتجات

رقابة شديدة على جميع الأسواق التي تعمل في منتجات أدوات ومستحضرات التجميل للمرأة في مرسى مطروح، طبقاً لوكيل وزارة التموين، من خلال مفتشين يقومون بتنفيذ حملات بشكل مستمر ومتابعة لجميع الأسواق، والمحلات التجارية، من حيث صلاحية المنتجات، والمنشأ والجودة ومدى سلامة جميع المنتجات للاستخدام، ما يجعل هناك ثقة من المواطن في ظل وجود الرقابة والمتابعة لجميع المنتجات.